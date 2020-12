Otamendi: «Peço desculpa a todos os adeptos do Benfica por este início»

Nicolás Otamendi voltou a comprometer, 'oferecendo' o golo ao Marítimo no encontro desta noite com o Benfica, que venceu por 2-1. Horas depois da partida, o central foi para as redes sociais e pediu desculpa aos adeptos por este e anteriores erros, ao mesmo tempo que agradeceu o apoio dos colegas de equipa.





"Desculpa e obrigado são as palavras que levo no final deste jogo. Desculpa a todos os adeptos do Benfica por este início e obrigado... obrigado aos meus companheiros que estão sempre comigo e me apoiaram do primeiro ao último minuto. Vou trabalhar ainda mais para melhorar", disse o internacional argentino Instagram.Logo após o jogo, Jorge Jesus defendeu Otamendi: "É verdade que foi um erro individual, mas isso faz parte do jogo. É verdade que não podemos cometer erros desses. Quando erras é uma coisa, mas isso faz parte do jogo, da profissão deles. A minha confiança neles [Otamendi e Vertonghen] é a mesma que tínhamos quando o fomos buscar."