Otamendi: «Perdemos um pouco de confiança»

Uma questão de "confiança". É desta forma que Otamendi analisou ao 'The Athletic' o momento que o Benfica atravessa, sublinhando que a equipa quer jogar com a "mentalidade certa".





"Começámos bem mas é uma equipa com novos jogadores por isso foi preciso um tempo de adaptação. Quando entrámos num período muito difícil, perdemos um pouco de confiança e quando se está a jogar a cada três ou quatro dias, é difícil ganhá-la de novo. É importante que joguemos com a mentalidade certa e encarar a situação em que estamos. Esperamos melhorar assim que possível", afirmou o central dos encarnados.E prosseguiu, abordando o encontro com o Arsenal desta quinta-feira, da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. "Claramente que o Arsenal não está perto do topo da Premier League neste momento, mas conheço o Mikel Arteta dos tempos do Manchester City (como treinador-adjunto). Sei o modo de ele pensar, a sua forma de jogar. Têm alguns grandes jogadores e jogam muito bom futebol. É uma boa competição e esperamos ir o mais longe possível".