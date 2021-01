Otamendi: «Precisávamos de uma razão para acreditar em nós»

De volta à titularidade depois de ter falhado a deslocação aos Açores por castigo, Nico Otamendi assumiu a importância do triunfo diante do Tondela, que permitiu ao Benfica voltar a vencer na Liga NOS.





"Estou muito feliz pela equipa, precisávamos de uma razão para acreditar em nós e acreditar que podemos lutar até ao final do campeonato. É preciso mudar para uma mentalidade ganhadora e foi um bom começo. O 2-0 foi importante para todos porque foi uma semana dura, estamos conscientes que precisamos de melhorar, precisamos de dar uma alegria aos nossos adeptos e esta vitória é uma força de todos", comentou, à BTV.O argentino enalteceu ainda o papel de Jorge Jesus na hora de moralizar os jogadores de olho na segunda parte. "O míster está sempre a dizer que acreditemos, que os espaços vão aparecer. Na primeira parte procurámos mas não conseguimos abrir o jogo. O míster pediu que tivéssemos paciência, para circular a bola e procurar espaços no campo do adversário. A paciência é importante no futebol e hoje fizemos um grande jogo, segurando a bola e sem perder tantas bolas no nosso campo", declarou.