Otamendi revela conselhos de Bernardo Silva e conta por que escolheu o Benfica

Nicolás Otamendi aconselhou-se com Bernardo Silva e João Cancelo antes de assinar pelo Benfica, revelando que só ouviu elogios sobre o clube.





"Bernardo disse-me que ia para a melhor equipa do Mundo. Cancelo também. São opiniões que ajudam muito na hora de decidir e estou feliz por estar aqui. E Rúben Dias vai para um grande clube, muito organizado, onde vai lutar por tudo. Pep é um treinador exigente, que vai tratar de o melhorar. Desejo-lhe o melhor", confessou na apresentação como jogador encarnado.De resto, o internacional argentino explicou por que motivo veio para o Benfica: "Foi quem se interessou por mim. Mostrou-me o projeto que tem, falei com a minha família. Queria ter a continuidade que todos os jogadores precisam, para ganhar ritmo, para competir e estando na seleção argentina. Venho em busca disso, com muita fome."