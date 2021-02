Otamendi: «Vai ser preciso mudar toda a mentalidade na segunda volta»

Otamendi estreou-se esta noite a marcar com a camisola do Benfica no triunfo (2-0) diante do Famalicão. Mas no final da partida o central argentino preferiu destacar o regresso da equipa aos triunfos.





"Primeiro estou muito feliz pela vitória. Estamos a atravessar uma fase difícil e vai ser preciso mudar toda a mentalidade na segunda volta. O que se passou, passou, agora é pensar jogo a jogo, pensar nas vitórias em cada jogo, que vão ser todos difíceis", afirmou Otamendi, aos microfones da BTV.O defesa considerou que o Benfica precisa de somar vitórias e mudar de atitude que teve na primeira volta. "É preciso exigir mais, disputar cada bola e cada jogo é uma final. Queremos na segunda volta volta somar a maior quantidade de pontos possível e no fim logo se vê", sustentou.Sobre o regresso de Jorge Jesus ao banco de suplentes, Otamendi disse ser positivo para todos. "Estou feliz pelo regresso do míster, é a cabeça do grupo e é importante tê-lo connosco. Muda muitas coisas pois estamos numa situação difícil e é importante estarmos juntos para dar vitórias aos adeptos e ao clube", concluiu.