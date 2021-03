Ovchinnikov: «O Benfica fez-me uma oferta e eu não queria ir»

Sergei Ovchinnikov trocou o Lokomotiv Moscovo pelo Benfica em 1997 mas a sua vontade não era mudar-se para a Luz, como o agora treinador conta em entrevista.





"O Benfica fez-me uma oferta. Eu não queria ir. O Lokomotiv precisava que eu saísse. Eles [Benfica] pagaram muito dinheiro. Depois do Benfica fui convidado para ir para o Blackburn Rovers (embora o Paulo Barbosa tenha dito por engano que era o Newcastle), PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Feyenoord e Olympiacos. O Paulo Barbosa [n.d.r. agente do jogador] tratou dessas questões. Ele sabia claramente a minha posição. Na verdade, eu não queria ir a lado algum, estava feliz com tudo. E ele escolheu a opção mais polémica: voltar ao Lokomotiv", referiu em declarações à Eurosport.Ovchinnikov alinhou em 27 jogos oficiais pelas águias antes de se mudar em 1999 para o Alverca. Em 2000/01 e 2001/02 representou o FC Porto antes de regressar à Rússia.