Pachuca na lista de pretendentes de Cristian Lema

O Pachuca, do México, está interessado na contratação de Lema, central do Benfica que está emprestado aos uruguaios do Peñarol. O clube asteca tem vindo a seguir com particular atenção as exibições de Lema e poderá avançar mesmo com uma proposta pelo jogador, de 29 anos. O Pachuca não é o único clube que pretende o defesa para a próxima temporada. O próprio Peñarol já demonstrou a intenção de prolongar o empréstimo de Lema, embora o Benfica dê prioridade à venda. Os uruguaios não têm capacidade para exercer a cláusula de opção de compra, no valor de 3 milhões de euros, e em breve haverá uma reunião com a SAD do Benfica.

O Boca Juniors, que irá acionar esse mesmo mecanismo mas por Lisandro López (cerca de 3,5 milhões de euros), tem igualmente o central na lista, tal como diversos clubes árabes. Lema, adquirido em final de contrato com o Belgrano, só fez dois jogos pelas águias.