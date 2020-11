'Pai' da Luz deixa Benfica de luto

Mário Dias, conhecido como o pai do novo Estádio da Luz, faleceu ontem, vítima de doença prolongada. O antigo responsável benfiquista integrou a direção das águias com Manuel Vilarinho, onde se manteve até 2009, como vice-presidente de Luís Filipe Vieira. A construção do novo Estádio da Luz é o grande legado que deixa ao universo benfiquista. Mesmo estando afastado de funções diretivas há 11 anos, manteve-se sempre próximo do atual presidente do clube da Luz e ainda nas últimas eleições aceitou ser o presidente da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira.

Aliás, o próprio, já visivelmente debilitado, fez questão de participar no ato eleitoral da última quarta-feira, tendo-se mostrado bastante animado com a forte afluência às urnas que se registou nas eleições que reconduziram Vieira ao sexto mandato à frente do Benfica. Em setembro, foi mesmo homenageado por Luís Filipe Vieira, num jantar no dia em que se passaram 19 anos da assembleia geral em que foi aprovada a construção do novo Estádio da Luz.

Numa nota de pesar divulgada no site do clube, Luís Filipe Vieira fez questão de manifestar "a mais profunda dor e pesar pelo falecimento de Mário Dias". "Personalidade ímpar que ficará para sempre na nossa história pela forma íntegra e generosa como serviu o Benfica, de que se destaca o seu contributo único, incansável e inexcedível como grande impulsionador da construção do novo Estádio da Luz. Fica também a mágoa por esta perda em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer", poderia ler-se.

Também o líder da FPF, Fernando Gomes, lamentou a morte de um dos responsáveis "pela modernização, no início do século, do futebol nacional".

À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.