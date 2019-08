Pai de Dani Olmo divertido com pedido para o filho jogar no Benfica

Un poco de humor a tanto rumor futbolero ?? A little bit of humor about many football rumors ?? Malo humora o silnim nogometnim tracevima ?? Um pouco de humor para os rumores de futebol ?? https://t.co/AT31jLzyPs — Miguel Olmo (@miquelolmoforte) August 28, 2019



Dani Olmo, médio do Dínamo Zagreb, tem sido um dos nomes mais pedidos pelos adeptos do Benfica nos últimos dias e particularmente após a lesão de Chiquinho. O internacional sub-21 espanhol ajudou na última terça-feira o emblema croata a seguir para a fase de grupos da Liga dos Campeões e será difícil sair do clube que defrontou os encarnados na última Liga Europa.Contudo, a boa disposição dos adeptos das águias valeu uma mensagem do pai do criativo do Dínamo. "Um pouco de humor em relação a tanto rumor futebolístico", escreveu Miguel Olmo.