Pai de Gedson e a situação do filho: «Que jogue, seja no Benfica ou no Sporting»

O pai de Gedson Fernandes, Edeson, comentou a possibilidade de o filho regressar ao Benfica já no próximo mês de janeiro, face à escassez de minutos que este tem tido no Tottenham de José Mourinho. O progenitor não esconde a tristeza pela situação atual – o médio de 21 anos apenas foi utilizado uma vez, na vitória sobre o Chelsea, nos penáltis, para a Taça da Liga – e abre a porta aos encarnados, mas não só... “A minha vontade é que ele jogue, seja no Benfica, no Sporting, ou mesmo em qualquer equipa. Quero é que ele jogue”, desabafou, em declarações à Antena 1.

Edeson Fernandes reconheceu que o objetivo do internacional português era ser utilizado com regularidade, algo que não estava a acontecer no Benfica de Bruno Lage, em 2019/20. “Ele foi para o Tottenham para jogar, porque no Benfica também jogava pouco. Ir para lá para não jogar é triste. Mas também não sabemos o que se passa lá dentro”, sublinhou.

Facto é que, mesmo antes de Mourinho ter mostrado abertura para terminar o empréstimo de Gedson (válido até final da época) mais cedo, o próprio Luís Filipe Vieira já tinha aberto a porta ao regresso, numa entrevista à RTP3. O nosso jornal já escreveu que, se tal acontecer, o cenário mais provável passa por nova cedência, ainda que Jorge Jesus possa avaliar o jogador. O empréstimo rendeu 4,5 M€ e os spurs têm opção de compra de 50 M€.