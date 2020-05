Pai de Sarmiento garante que "há um clube de topo mundial" que quer o extremo do Benfica

Jeremy Sarmiento chegou ao Benfica em 2018 após ter passado pelas camadas jovens do Charlton. O extremo, de 17 anos, tem à perna um grande clube segundo revelou o pai do jogador.





"Agora o meu filho está concentrado no seu clube mas esperam-lhe coisas grandes. Há um clube de topo mundial que o quer", vincou o progenitor Leonel ao jornal 'Extra', ainda que sem dizer de que emblema se trata.Sarmiento estreou-se esta temporada pela equipa sub-23 (oito jogos oficiais) ainda que seja pela formação de juniores que mais tenha jogado. O pai do jovem jogador explicou que está num "bom momento". "Antes de principiar todo este problema do coronavírus, estava a ter minutos com a primeira equipa do Benfica, em Portugal. Sabemos que o selecionador Jorge Célio quer chamá-lo para o Mundial sub-20, com o Equador, mas ele está ansioso por chegar à seleção principal", reiterou o pai do futebolista de nacionalidade inglesa que representou os três leões no Euro Sub-17, em 2019.Contudo, Jeremy Sarmiento nasceu em Espanha, mais propriamente em Madrid, acabando por viver até ao sete anos em Londres com a família, começando aí a aventura futebolística pelo Charlton.Leonel garantiu ainda que "em Portugal têm muito apreço por Jeremy". "O Benfica fez um esforço grande o contratar ainda que o Manchester City também o tenha seguido", vincou.