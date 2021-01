Pai de Svilar e o regresso à equipa principal: «Seria especial se fosse contra o Man. United»

Os casos de covid-19 que nos últimos tempos têm assolado a equipa do Benfica deixaram Jorge Jesus sem guarda-redes e para o jogo de hoje, com o Nacional, o treinador vai contar com Mile Svilar, que tem alinhado pela equipa B. Mas o pai do jogador belga, de 21 anos, não dá grande ênfase ao facto de o filho ter voltado à equipa principal.





"Seria especial se fosse um jogo com o Manchester United. Ele está na primeira equipa há três anos", referiu Ratko Svilar à Rádio Renascença, recordando que o último jogo realizado por Mile na época passa, frente, ao Rio Ave, terminou com uma vitória, por 4-0. "Depois não jogou mais na equipa principal. Mas ele tem jogado pela equipa B e não há qualquer problema".