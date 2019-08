Pai de Svilar revela: «Dizem que é o futuro do Benfica e até querem renovar contrato»

Relegado por Ivan Zlobin para o terceiro lugar na hierarquia da baliza benfiquista, Mile Svilar terá pedido ao Benfica para ser emprestado para ter minutos de jogo, um pedido que segundo o pai do guardião belga terá sido recusado pelos dirigentes encarnados. Em causa, segundo Ratko Svilar, está o facto de as águias acreditarem no potencial do jovem de 19 anos, tanto que até estará em cima da mesa a possibilidade de uma renovação contratual."O Benfica não o quer perder. Pedimos para o deixar sair por empréstimo, porque o Mile nesta fase tem mesmo de jogar - daí estar a jogar na equipa B -, mas o Benfica apenas quer emprestar sem opção de compra. E isso não torna a situação fácil. Bem, pelo menos o clube acredita nele. Até o tratam como o 'nosso futuro'. Queremos que ele jogue de forma regular. Talvez uma solução apareça. Além disso, o Benfica até quer renovar o seu contrato. Por isso, que sabe...", explicou Ratko Svilar, ao portal belga 'Het Laatste Nieuws.Chegado ao Benfica em 2017, proveniente do Anderlecht, Svilar tem contrato com o Benfica até 2022.