Pai diz que Morato quer o Benfica: «Basta o São Paulo bater o martelo»

O pai de Morato, central do São Paulo que o Benfica pretende, 'pressionou' o clube brasileiro a vender o defesa de apenas 18 anos aos encarnados. Em declarações à Rádio Renascença, o progenitor garantiu que o jovem central quer atuar nas águias e que tudo depende do tricolor paulista aceitar uma provável proposta dos campeões nacionais, que não irá além dos 6 milhões de euros "É lógico que o Felipe [n.d.r.: primeiro nome do jogador] gostaria de ir para o Benfica, é um grande clube. Caso fechem o acordo, ele aceitaria de bom grado. Mas não depende só dele. Na verdade, depende 100% do São Paulo. Basta o São Paulo bater o martelo. Pela vontade do meu filho, ia já para o Benfica. O São Paulo é o detentor do passe. Depende do São Paulo e, depois, de nos sentarmos e conversar", disse Tiago Almeida."O Felipe tem contrato com o São Paulo. Ele trabalha, hoje, para o São Paulo. Vamos fazer o que for bom para o São Paulo e que, em contrapartida, seja bom para o jogador. A partir daí, acredito que haja negócio", acrescentou o pai do defesa, que tem contrato até 2023 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros."Se sair do São Paulo para o Benfica, a pretensão é fazer carreira no Benfica e ser ídolo no clube", sublinhou Tiago Almeida.