Palavras de Jorge Jesus contagiaram até Vieira: «Vamos arrasar, hein?»

Jorge Jesus apresentou-se ontem aos benfiquistas “com a mesma vontade e convicção” com que chegou há 11 anos. Como em 17 de junho dc 2009, na altura também antes de eleições, o treinador não se poupou nas palavras e nas promessas, com um discurso aglutinador. “Vamos fazer uma grande equipa, vamos arrasar.”

Com um contrato de dois anos de duração (até 2022), o amadorense foi confrontado com as palavras que proferiu em 2009, quando prometeu que os jogadores iriam jogar o dobro. Desta vez, depois de uma temporada marcada pela perda do campeonato e da Taça de Portugal para o FC Porto, elevou a fasquia. “ Se o Benfica não jogar o dobro, voltamos a não ganhar. Temos condições para fazer uma equipa muito grande. Com o elenco que teremos não vamos jogar o dobro, vamos jogar o triplo”, atirou.

As palavras de Jesus contagiaram quem o ouviu, inclusive Luís Filipe Vieira. Enquanto cumprimentava alguns convidados, o presidente dos encarnados deixava escapar, sorridente: “Vamos arrasar, hein?”.