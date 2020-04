Pandemia limita trabalho das Casas do Benfica, mas solidariedade não abranda

A pandemia do coronavírus tem limitado muito o funcionamento das Casas do Benfica, mas, ainda assim, há exemplos em que tem imperado a solidariedade. Jorge Jacinto, responsável pelas Casas do Benfica, escreveu um texto em que deu conta dos constrangimentos vividos, mas também das ações levadas a cabo por algumas Casas.





"As 297 Casas, Filiais e Delegações do Benfica em todo o mundo estão também, neste momento, a viver uma fase difícil e de incerteza relativamente ao que o futuro nos reservará a todos. Certo é que nenhuma baixou os braços e continuam a chegar-nos os relatos de enorme solidariedade como são os casos de Vila Real, que ofereceu, em conjunto com os seus atletas e familiares, material de proteção para o Município de Vila Real distribuir pelas instituições mais necessitadas. Em Bruxelas, a Casa do Benfica mobilizou-se com instituições locais e recolheu alimentos e forneceu refeições aos mais carenciados. Em Algueirão-Mem Martins (Sintra), as refeições de Take-Away servem para financiar a alimentação aos Bombeiros, Profissionais de Saúde e Famílias carenciadas referenciadas pela Junta de Freguesia. Em Moura, a Casa do Benfica ofereceu aos Bombeiros locais equipamento para salvar vidas", começou por dar conta na News Benfica, desta terça-feira.Apesar das ações solidárias que algumas Casas do Benfica têm levado a cabo, Jorge Jacinto dá conta, ainda, dos constrangimenos infligidos pelo surto de coronavírus que atingiu Portugal e o Mundo."Hoje, neste vasto universo, apenas 10 Casas do Benfica conseguem ter serviços mínimos a funcionar. Quer em Take-Away (Alcácer do Sal, Algueirão-Mem Martins, Arronches, Entroncamento, Loures, Quinta do Conde e Santiago do Cacém e Toronto), ou em atividades letivas e desportivas (Proença-a-Nova e Romont) ou mesmo na área da saúde, como é Proença-a-Nova e o seu Laboratório de Análises Clínicas. Estão parados mais de 40 mil atletas de 46 modalidades diferentes, sejam elas federadas, amadoras ou lúdicas", sublinhou Jorge Jacinto, que fez ainda questão de deixar uma mensagem de esperança e confiança aos responsáveis das casas e aos adeptos:"Nesta fase difícil, em que a prioridade é a saúde de todos, e a responsabilidade coletiva passa por nos protegermos a nós e a todos os outros, uma palavra de enorme respeito e solidariedade para com todos os dirigentes das Casas, que hoje têm o desafio de garantir o futuro das Casas do Benfica, e dizer-lhes que vamos ultrapassar todas as dificuldades e que, quando voltarmos, estaremos mais fortes, pois o enorme trabalho que estamos a realizar nestes dias dará os necessários frutos no futuro para que nos possamos rapidamente adaptar a este mundo que vai mudar. E porque em breve vamos estar juntos, aproveito para convidar todos os benfiquistas a visitar a Casa do Benfica mais perto e a envolver-se e a utilizar mais estes espaços, pois eles estão concebidos para ser espaço de todos e para todos, e em que só com o empenho e dedicação podemos ter Casas do Benfica".