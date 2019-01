PAOK na luta por Ferreyra

O jornal grego ‘Gazzetta’ noticiou ontem que Facundo Ferreyra poderá ingressar no PAOK já nesta janela de transferências. O avançado argentino, que voltou ao banco de suplentes do Benfica na receção ao Rio Ave, é visto pelo emblema helénico, que mediu forças com as águias na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões em agosto, como possível substituto do sérvio Aleksandar Prijovic, de saída para os sauditas do Al-Ittihad por 10 milhões de euros. Registe-se que Razvan Lucescu é o atual técnico do PAOK e filho de Mircea, o homem que contratou Ferreyra para o Shakhtar Donetsk em 2013/14, clube onde o atual camisola 19 perdurou até ao último defeso.

Já esta não é a primeira vez que Ferreyra é apontado à saída do Benfica. Antes, o avançado já havia sido vinculado ao Fortuna Düsseldorf (que ontem ‘espiou’ na Luz), Nice e a vários emblemas italianos.