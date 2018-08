Continuar a ler

Tubarões evitados



Alcançada a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, aquela que seria a nona presença consecutiva, o Benfica sabe que evitará, desde logo, alguns 'tubarões' do futebol europeu no pote 2, o mesmo onde figurarão as águias. Borussia Dortmund, Man. United, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Nápoles e Roma, tal como o FC Porto (por ser do mesmo país), não medirão forças com a equipa de Rui Vitória, ao contrário das oito formações do pote 1: Real Madrid, At. Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Man. City, Juventus, PSG e Lokomotiv Moscovo.

O sorteio realiza-se apenas na segunda-feira mas o Benfica já sabe que, caso ultrapasse a ronda com o Fenerbahçe, medirá forças no playoff com o vencedor da eliminatória entre PAOK e Spartak Moscovo. Ou seja, um dia antes de principiar a terceira pré-eliminatória, no Estádio da Luz, as águias estão a par de que terão de medir forças com gregos ou russos pelo acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. E tudo face aos constrangimentos do sorteio de Nyon, na Suíça.Em caso de ser bem sucedido frente à congénere turca, a equipa de Rui Vitória continua como cabeça-de-série num sorteio entre não campeões nacionais que não pode opor equipas russas a ucranianas. Por isso, num condicionalismo que perdura desde 2014, caso o Spartak Moscovo e o D. Kiev (o outro cabeça-de-série) ultrapassem, respetivamente, PAOK e Slavia Praga, não poderão jogar entre si – e assim será até a uma possível final. Restaria ao Benfica, nesse caso, o Spartak Moscovo como opositor ou a dita formação de Salonica, uma vez se veja confirmada a qualificação perante os moscovitas.

Autor: Flávio Miguel Silva