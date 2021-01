PAOK tenta Krovinovic

Filip Krovinovic poderá estar de saída do West Bromwich Albion para reforçar os gregos do PAOK. O emblema de Salónica está em conversações e o médio croata emprestado pelo Benfica assume a vontade de sair do emblema da Premier League, onde apenas cumpriu 11 encontros oficiais esta época. O técnico Sam Allardyce está na disposição de abrir mão de Krovinovic (no clube desde junho de 2019), caso este expresse formalmente essa vontade.

Contudo, a efetivação do negócio apenas será possível com o aval do Benfica, com o qual médio de 25 anos tem contrato até junho de 2023.