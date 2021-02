«Para quem esperava um Benfica massacrado, foi enganado»: as reações ao jogo com o Arsenal

O Benfica perdeu com o Arsenal (3-2) na quinta-feira, na 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa e foi eliminado da competição. Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre o jogo.





"Nada mau mas aconteceu o previsível. Se fosse sempre assim, as coisas não estavam da mesma forma em Portugal. O Arsenal também não é nada de espantar. Ficámos com a eliminatória na mão. Para quem esperava um Benfica massacrado, foi enganado."

"Foi um pouco inglório. Mereciam a passagem, fizeram dois golos fora. É normal que a ganhar baixasse mais as linhas. A equipa teve uma atitude melhor. A contestação é normal que continue porque o Benfica é um grande e não está a ganhar."

Kenedy, treinador e ex-jogador

"O Benfica jogou bem, com raça e vontade de vencer. Foi traído por um lance infeliz. Gostei da exibição apesar da eliminação. No golo do Rafa… o Benfica já tinha passado mas o Arsenal respondeu. Vamos lutar até ao final pela Liga e Taça de Portugal."

Vítor Martins, ex-jogador