Paraguaios apontam Derlis Mereles ao Benfica

A imprensa paraguaia aponta, este domingo, um novo jogador para o Benfica. Trata-se de Derlis Mereles, médio de 19 anos do Sportivo San Lorenzo, do Paraguai.





De acordo com a informação avançada, o médio deverá chegar por empréstimo do Rubio Ñu, clube que detém o passe do atleta, com os encarnados a ficarem com opção de compra. Derlis Mereles deverá integrar a formação B das águias ou mesmo a equipa de sub-23.Na última temporada, Derlis Mereles realizou 41 partidas pelo San Lorenzo, tendo apontado quatro golos.