Particular com o Benfica provoca problemas ao Chivas

Adversário do Benfica na International Champions Cup (ICC), o Chivas Guadalajara é notícia no México este fim de semana por um erro de planeamento dos jogos de pré-temporada que obrigará a um enorme jogo de cintura para resolver a questão. É que, com base nos horários definidos para o arranque do campeonato mexicano, o Chivas terá de jogar a 20 de julho com as águias nos Estados Unidos e no dia seguinte diante do Santos Laguna, em Torreón. São menos de 24 horas de diferença entre as duas partidas, que serão disputadas com mais de 2500 quilómetros de distância...





Uma situação que se explica pelo facto de o clube ter aceite integrar a International Champions Cup sem saber o seu calendário interno, mas também por, mesmo alertado para esta possibilidade, ter confiado que a Liga MX estaria disposta a alterar a data da partida inaugural por causa deste encontro de preparação. Não foi isso que aconteceu e agora o Chivas tem efetivamente um grave problema em mãos, até porque a entidade organizadora da ICC não permite o adiamento ou cancelamento da partida, sob pena de perderem o dinheiro acordado pela presença, isto para lá de serem imediatamente afastados de qualquer chance de voltar a marcar presença.E como resolver tudo isto? A imprensa mexicana fala em duas soluções: a primeira passa por tentar um entendimento com o Santos Laguna para que o encontro possa ser disputado noutra data (sempre que a Liga MX aceite) ou então a divisão do plantel, com metade a ir jogar aos Estados Unidos com as águias e a outra em Torreón para jogar diante do Santos Laguna. A ser aplicada esta segunda opção, o mais certo será o Chivas apresentar-se diante do Benfica com uma segunda equipa...