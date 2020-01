Partizan feliz com insucesso de Zivkovic no Benfica: «Sabíamos que ele ia dar problemas»

Milos Vazura, diretor para o futebol do Partizan, está contente por as coisas não estarem a correr bem a Zivkovic no Benfica. O extremo sérvio deixou o clube em 2016 em rotura com a direção.





"Ainda estamos a pagar a nossa dívida por essa transferência. Estamos a dever outros 500 mil euros. Isto é um tema doloroso para mim. Estou contente que o Benfica também não esteja feliz com o Zivkovic. Quer dizer que não passámos pelo pior. Sabia que os portugueses iam ter problemas com ele e aqui estão eles. Sei que lhe têm dado muito dinheiro e desejo-lhe o melhor na sua carreira", disse o dirigente, em entrevista ao site Mozzart Sport.Zivkovic soma apenas um jogo pelo Benfica nesta temporada e deve deixar a Luz em Janeiro. Mas o extremo não pode contar com o Partizan como possível destino."Até podíamos pensar tentar o acordo mas considerando a forma como ele saiu do clube…", garantiu Milos Vazura.