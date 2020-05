Paulo Bernardo e os ídolos: «Aquele que acho que represento melhor é o Rui Costa»

Paulo Bernardo assume-se como "médio ou médio-ofensivo" e é um dos oito jogadores jovens chamados por Bruno Lage para terminar a presente temporada na equipa principal. O jovem jogador, de 18 anos, falou sobre os ídolos entre outros temas.





"O ídolo de infância infância era o Iniesta mas aquele que acho que represento melhor é o Rui Costa. Já vi vídeos deles. Dizem que tenho semelhanças", explicou à BTV."Já ouvi muita gente a dizer que jogo de forma parecida a muitos camisola 10 do antigamente. Espero que possa trazer uma novidade aos tempos de agora.""Estou há 12 anos no Benfica. Era um pouco o miúdo que pegava e fintava toda a gente. Sem trabalho não se consegue nada, foi-se aperfeiçoando.""Na última fase, de decisão. Preciso de afinar algumas coisinhas.""Agora já apareço mais confiante e calmo. Nos primeiros treinos sentia-me um bocado nervoso mas acho que é normal. Ver os nossos ídolos... Já nos põem mais à-vontade. ""Cheguei a ser bastantes vezes. Agora sinto que estou a ter uma oportunidade que sempre quis ter, é o concretizar de um sonho.""Eles colocam-nos mais à-vontade, não sei como era antigamente. Dão-nos a confiança de que precisamos.""A formação serve para nos prepararmos para isto e nós só temos de dar a nossa melhor resposta.""Até agora tenho conseguido. Espero acabar agora o 12º ano para me libertar um bocadinho da escola.""As coisas têm de acontecer com naturalidade. Quando ocorrer a oportunidade tenho de estar preparado.""Sinto a equipa confiante para o recomeço. Queremos ganhar o campeonato.""Sempre que visto a camisola sinto que há uma responsabilidade muito grande mas que temos de ter."