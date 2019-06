Paulo Bernardo operado ao menisco

O azar bateu à porta de Paulo Bernardo na reta final do campeonato. O jogador de 17 anos que na última temporada atuou maioritariamente nos juvenis das águias, lesionou-se antes da penúltima jornada, frente ao V. Guimarães, e agora terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao menisco do joelho direito. De qualquer forma, o jovem deverá estar praticamente recuperado no início da época, onde será promovido aos juniores, ainda que haja a expectativa que possa estrear-se na equipa B.

Estas são boas notícias para um dos jogadores em quem os responsáveis benfiquistas depositam mais esperanças. Tal como Record deu conta na edição de ontem, Paulo Bernardo integra o grupo de elite, o lote de jogadores mais promissores da formação das águias. Ainda na época que terminou em maio foi uma das estrelas da equipa que conquistou o título de campeã de juvenis, tendo marcado 14 golos em 28 jogos.