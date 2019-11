Paulo Fonseca chama Facundo Ferreyra

Facundo Ferreyra é alvo da Roma já para janeiro, segundo aponta o ‘Corriere dello Sport’. O avançado argentino, emprestado pelo Benfica ao Espanyol, é desejado pelo técnico Paulo Fonseca, atualmente a orientar os giallorossi e que partilhou êxitos com Ferreyra no Shakhtar Donetsk (entre 2016 e 2018). O dianteiro, de 28 anos, soma oito golos em 16 jogos oficiais, ainda que apenas um deles tenha sido apontado no campeonato espanhol. Além, de Ferreyra, o benfiquista Haris Seferovic e Moise Kean (Everton) também são alvos.