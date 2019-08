Paulo Gonçalves celebrou golos do Benfica na bancada do Jamor

Paulo Gonçalves foi presença notada nas bancadas do Estádio Nacional. Trajando de forma informal, o antigo assessor jurídico dos encarnados viu a partida na companhia de amigos, numa zona reservada a convidados. E até celebrou os golos encarnados.

O agora empresário de futebol, que intermediou a transferência de Cádiz do V. Setúbal para o Benfica (o avançado é desejado pelo Belenenses SAD), foi muito saudado, quer pelos adeptos das águias, quer pelos funcionários do clube, inclusive Rui Costa. Antes do jogo, quando subia a escadaria em direção à tribuna, o administrador da SAD parou para cumprimentar Gonçalves, que se demitiu em setembro do ano passado, por causa do processo E-Toupeira, no qual aguarda agora julgamento.

O advogado esteve bem longe de Luís Filipe Vieira, que viu o encontro na tribuna, sentado à direita do presidente anfitrião, Rui Pedro Soares. Em representação dos encarnados estiveram ainda os vice-presidentes Alcino António e Almeida Lima, o presidente o Conselho Fiscal, Nuno Afonso Henriques, o chefe de gabinete da presidência, Nuno Costa, e o secretário-geral, João Salgado.

