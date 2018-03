Paulo Gonçalves voltou ontem à Luz, continuando a desempenhar as suas funções de assessor jurídico da SAD. Uma situação que decorre da posição assumida pelos órgão sociais do clube da Luz e da sociedade desportiva na passada sexta-feira. Depois do plenário, os encarnados reiteraram, em comunicado, "confiança integral" no advogado, que assistiu ao Benfica-Aves, sábado passado. Paulo Gonçalves foi detido faz hoje uma semana, no âmbito da operação E-Toupeira. Sairia em liberdade no dia seguinte, mas proibido de contactar os outros arguidos no processo. O advogado é suspeito de um crime de corrupção e quatro de violação de segredo de justiça.