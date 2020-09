Paulo Gonçalves esclarece envolvimento no negócio Darwin Núñez

Paulo Gonçalves explicou esta sexta-feira, em declarações ao Mais Futebol, qual o seu papel na negociação do clube da Luz pela contratação do avançado Darwin Núñez.





"Confirmo que apresentei o jogador, com o seu empresário, na época passada. Fui informado, já esta época, pelo empresário do Darwin, que o Benfica estava interessado no jogador e que o Benfica contactou diretamente o Almería. Confirmo que represento os interesses do jogador e do empresário", declarou o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica.Lembre-se que o (ainda) avançado do Almería deveria ter sido apresentado esta quinta-feira como reforço das águias, mas problemas de última hora adiaram a cerimónia para sexta-feira