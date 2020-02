Paulo Gonçalves esteve no Estádio da Luz a levantar bilhetes para o jogo com o FC Porto

Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD encarnada, esteve ontem no Estádio da Luz. O agora empresário foi levantar dois bilhetes para o jogo de hoje, no Dragão, entre FC Porto e Benfica, como explicou ao nosso jornal, quando confrontado com a imagem que começou a circular nas redes sociais.





Também na Internet apontavam que o homem que estaria a falar com Paulo Gonçalves e se vê na fotografia seria Luís Bernardo, o que o diretor de comunicação dos encarnados desmente. "Poderia naturalmente ser eu mas simplesmente é falso. Eu ontem não estive e nem vi o Paulo Gonçalves", disse.