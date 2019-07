Paulo Gonçalves leva central do Boavista para o Benfica

Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD do Benfica e atual empresário de futebol, está a conduzir o processo de venda do central Gonçalo Cardoso, defesa do Boavista, para a Luz.O advogado, envolvido no caso e-toupeira, está a representar os interesses do Boavista neste negócio que, sabe o Correio da Manhã , está praticamente concluído, mas não isento de polémica.Tal como Record avançara , apesar do jogador de 18 anos ter vários pretendentes, nomeadamente do estrangeiro, na Luz há a confiança de que este possa equipar de águia ao peito na próxima temporada, mesmo que nos escalões secundários do emblema benfiquista.O jogador é visto como tendo um forte potencial e é por isso que se pretende que possa já começar a ser trabalhado por Renato Paiva na equipa B do Benfica.Em cima da mesa está uma proposta de 2,5 milhões de euros, com a qual as águias pretendem convencer o Boavista a libertar o jogador, que se encontra neste momento a representar a Seleção Nacional sub-19 no Europeu da categoria.