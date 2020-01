Paulo Gonçalves presente no Bonfim

Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica e agora empresário, esteve no Bonfim a assistir ao encontro de ontem. O causídico vai, recorde-se, a julgamento no caso E-Toupeira, acusado de corrupção. Quem também assistiu ao jogo foram Hélio Sousa, que venceu a Taça do Golfo pelo Bahrein, e Renato Paiva, treinador dos B encarnados.