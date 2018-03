Paulo Gonçalves foi muito saudado ontem na tribuna presidencial da Luz, apurou Record. O assessor jurídico da SAD recebeu inúmeras manifestações de apoio dos presentes, com muitos abraços, contou ao nosso jornal quem assistiu.

As manifestações de ontem seguiram-se ao comunicado de sexta-feira, em que os órgãos sociais do clube e a SAD expressaram "integral confiança" no advogado, que vai continuar em funções, como Record adiantou. Depois da posição assumida pelos responsáveis encarnados, não surpreendeu que Paulo Gonçalves tivesse estado ontem na Luz.

