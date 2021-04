Paulo Gonçalves voltará a Tribunal a partir de setembro

Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico das águias, já foi convocado para ser ouvido em Tribunal no âmbito do Processo E-Toupeira. De acordo com o que foi possível apurar, Paulo Gonçalves terá de se apresentar dia 15 de setembro no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Este será o primeiro dia em que será ouvido em audiência de julgamento em que se irá defender das acusações que terá trocado, com um funcionário judicial, informações em segredo de justiça por camisolas e bilhetes para partidas do Benfica.





Recorde-se que Paulo Gonçalves e o funcionário judicial José Silva irão responder por crimes de corrupção, violação do segredo de justiça, violação do segredo de sigílio e acesso indevido. José Silva responderá ainda pelo crime de peculato.