Paulo Lopes e a subida à barra: «Os adeptos viam-se em mim quando festejávamos os títulos»

Paulo Lopes encerrou a carreira pelo Benfica em 2018 não sem antes marcar presença em todos os plantéis que fizeram o trajeto rumo ao tetracampeonato. O antigo guardião das águias e hoje técnico de guarda-redes da equipa B recorda o festejo que celebrizou no Estádio da Luz.





"Foi o extravasar de uma alegria enorme onde consegui ser jogador e adepto ao mesmo tempo. Acabei por subir à barra mas poderia ser outra coisa qualquer. Começou a ser rotina e ainda bem para o Benfica. As vezes que lá estive ganhámos e comecei a subir muitas vezes. Os próprios colegas diziam para continuar, quando se ganha não se mexe. Continuava a subir com todo o gosto (risos). Era uma forma de exprimir a alegria que estava a ter perante os adeptos. Os adeptos viam-se em mim na alegria que tinham quando festejávamos os títulos", vincou em declarações à BTV.Paulo Lopes chegou ao Benfica com apenas 15 anos, em 1993, regressando já bem experiente, em 2012, falando no concretizar de um sonho ao ser campeão nacional. "Quando somos miúdos queremos chegar à equipa principal, fui campeão e joguei a Champions. Tinha esses sonhos e consegui concretizá-los. Com o tetracampeonato, tive um sentimento de conquista, de entrar para a história do clube, de fazermos uma coisa inédita para o clube. Foi algo grande que vai ficar na história do Benfica. Foi uma alegria imensa termos conseguido um feito histórico. Todos os títulos foram especiais, não conseguido dizer qual foi o melhor", sublinhou.