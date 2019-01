Paulo Lopes na equipa B do Benfica

Depois de uma primeira experiência na equipa de sub-23, Paulo Lopes juntou-se a Renato Paiva na equipa B do Benfica como treinador de guarda--redes. O antigo jogador dos encarnados, que terminou a carreira no final da última época, ficará, assim, a trabalhar diretamente com Zlobin, Fábio Duarte e Daniel Azevedo, os três jovens guardiões que mais vezes têm sido aposta na equipa secundária esta temporada.

As mudanças no futebol de formação não ficam, no entanto, por aqui. Com a subida de Bruno Lage à equipa A, todos os treinadores subiram um escalão, à exceção de Filipe Coelho, que se manteve como técnico dos iniciados. No entanto, Luís Araújo trocou os juvenis B pelos A, o que significa que, neste momento, os juvenis B ainda não têm novo treinador. A decisão da SAD encarnada passará por uma solução interna.