Paulo Lopes: «Sinto-me tão tetracampeão como todos os outros»

A carreira de Paulo Lopes estará para sempre ligada ao Benfica porque foi lá que começou e acabou. Chegou pela primeira vez ás águias aos 15 anos, em 1993, tendo regressado em 2012. Fez parte do histórico tetra, apesar de não ter contabilizado qualquer minuto na temporada 2014/15.





"Se formos a ver, somos uma equipa. Acordei todos os dias para trabalhar, nunca faltei a um treino, nunca estive lesionado, depois é uma decisão do treinador se joga o A ou o B. Fiz tudo! A única coisa que eu não fiz foi jogar tanto quanto queria. Por isso, tenho tanto direito como os meus colegas em reivindicar o título. Pode não aparecer na Wikipédia, mas sinto-me tão tetra como todos os outros", referiu o antigo guardião em entrevista no Instagram dos encarnados.Para além disto, Paulo Lopes, agora com 41 anos, recorda o dia em que lhe ligaram para voltar ao Benfica. "No meu último ano de Feirense, li no jornal que o Benfica ia contratar um guarda-redes. Cheguei a casa e disse à minha esposa que era o sítio ideal para eu ir. Achava que podia ser uma mais valia, mas ficou por ali. Depois, não sei se foi no próprio dia ou no seguinte, o Rui Costa ligou-me. Na altura pensei que era uma brincadeira, mas ele disse que era mesmo ele e acabou por se proporcionar a minha ida para o Benfica", recorda.Por fim, fazendo um olhar pelo seu tempo no Benfica, Paulo Lopes lembra com orgulho os títulos, mas queria mais. "Pelo momento que estava a viver, a minha ideia era jogar, ser titular. Que ninguém pense o contrário porque nunca pensei em ser suplente, nunca fui de me acomodar a ser suplente. Lutei com todas as minhas forças para jogar, mas tive o ‘azar’ de ter ao meu lado o Artur, o Júlio César, o Ederson, o Oblak, o Preud'homme… é difícil alguém conseguir jogar com estes guarda-redes ao lado. Mas fico extremamente satisfeito de ter ficado tanto tempo no clube e ter lutado com eles, não consegui foi fazer os jogos que queria", concluiu o agora treinador de guarda-redes da equipa B do Benfica.