Paulo Pereira: «Recuperação do Benfica assente na formação é muito importante para o futebol português»

Paulo Pereira amealhou dois campeonatos, três Taças de Portugal e duas Supertaças em território nacional tudo ao serviço do FC Porto. Contudo, ainda foi a tempo de se tornar no defesa do Benfica a precisar de menos minutos para fazer dois golos. O antigo central brasileiro especialista em bolas paradas marcou dois golos nos primeiros 230 minutos de águia ao peito, em 1994/95, mostrando-se surpreendido. "Não fazia ideia desse registo", vincou aO agora treinador, de 53 anos, recém-sagrado campeão paulista da 2ª Divisão, deu o aval a Ferro, central que precisou dos mesmos 4 jogos para fazer dois golos (ainda que de mais minutos em campo), e à aposta do Benfica numa mudança no plantel com a temporada a decorrer."Essa recuperação pontual do Benfica é muito importante para o futebol português porque está a ser assente na formação do clube. Se esta for bem explicada aos adeptos, de que o objetivo é formar atletas, tudo o que for além disso é benefício até porque a transformação aconteceu a meio da época", começou por explicar o ex-futebolista que vestiu de águia ao peito entre 1994 e 1996, recordando o que se passou na sua época."Se não houver pressão sobre os jovens, esta terá todas as condições para ganhar o campeonato na próxima época. Se acontecer já esta época será bem-vindo. Passei por duas reformulações em Portugal, uma no FC Porto e outra no Benfica. A do FC Porto deu frutos imediatos e fomos logo campeões com jovens que davam pelo nome de Fernando Couto, Vítor Baía, Folha ou Jorge Costa. Neste momento, com um FC Porto-Benfica em vista, a época até pode ser estar em jogo mas interessa é não passar essa pressão aos jovens jogadores", vincou Paulo Pereira, técnico do Real Futebol Clube.