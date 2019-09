Paulo Silva: «Carlos Vinícius sabe ser o primeiro defesa»

PS - O Vinícius é um ponta de lança forte fisicamente, rápido e finalizador. O que eu posso realçar do Vinícius são as desmarcações que ele procura nas costas da defesa adversária. Como é rápido é difícil ao defesa conseguir acompanhar a desmarcação e isso leva-o a estar muitas vezes na cara do golo. Sabe procurar espaços vazios e dentro da área sabe movimentar-se para conseguir finalizar sem marcação porque é um jogador inteligente. É muito forte na pressão quando não tem bola e consegue recuperar várias vezes a bola aos defesas. O Vinícius é o ponta de lança mais rápido que o Benfica tem e o que melhor sabe aparecer a fazer movimentos de rotura para aparecer na cara do golo.PS - O Vinícius também faz o trabalho defensivo bem porque é um ponta de lança combativo e sabe ser o primeiro defesa da equipa. Ele encaixa nos dois sistemas. Quando jogávamos na mesma equipa, a maior parte ou secalhar em todos os jogos, apenas jogámos com um ponta de lança e isso não o fez deixar de fazer golos e ser o 2º melhor marcador do campeonato. No Rio Ave também jogavam só com um ponta de lança e ele fez bastantes golos. Ao jogar com dois pontas de lança, ele tem que jogar mais avançado no terreno,para explorar as costas dos defesas e o outro 'ponta' baixar para jogar como o Raul de Tomas faz.