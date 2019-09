Paulo Sousa vê "sucesso tremendo" na formação do Benfica

Numa altura em que são vários, por exemplo, os jogadores com passado e presente na formação do Benfica a marcar presença na Seleção Nacional, Paulo Sousa deixa também rasgados elogios ao trabalho feito pelas águias no Caixa Futebol Campus. "É incrível, um tremendo sucesso, mas investem para isso", sublinha o agora treinador do Bordéus, também ele formado na Luz e com percurso de relevo na equipa principal entre 1989 e 1993.

"Além do investimento, o processo inclui também as infraestruturas, mas o segundo passo são os recursos humanos. O projeto deve ser claro e respeitar uma linha orientadora. O Benfica tem mostrado, ao longo dos anos, que está no caminho certo. Vendem muitos jogadores de qualidade, vendem-nos caros, e reinvestem o dinheiro em infraestruturas, recursos humanos, prospeção, treinadores para trabalharem com os mais novos. E, finalmente, em jogadores", comentou o ex-internacional português, em entrevista ao ‘Football Ramble Daily’.

Aos 49 anos, Sousa segue a experiência além-fronteiras, depois de ter orientado Queens Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basileia e Tianjin Quanjian.