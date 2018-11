Pazes feitas entre jogadores e adeptos

A vitória diante do Tondela teve o condão de voltar a unir jogadores e adeptos do Benfica. Depois da forte contestação sentida nos jogos anteriores (três derrotas e um empate), que chegou a ser criticada publicamente por Grimaldo após o encontro com o Ajax, os benfiquistas presentes no Estádio João Cardoso trocaram os lenços brancos e as vaias por uma forte ovação à equipa no final.

A comunhão entre o público afeto aos encarnados e os jogadores começou a sentir-se logo no momento em que Vlachodimos se aproximou da baliza durante os exercícios de aquecimento. O golo madrugador do Tondela até poderia ter tido o efeito contrário, mas os benfiquistas ali presentes fizeram questão de puxar ainda mais pela equipa. Depois do golo de Jonas, a euforia levou ao aparecimento das habituais tochas, algumas delas atiradas para o relvado. Aliás, André Almeida até fez de bombeiro e foi apagar uma.

E o segundo golo, da autoria de Seferovic, voltou a originar o arremesso de uma tocha para uma zona próxima do guarda-redes Cláudio Ramos, numa situação que significará mais uma multa pesada por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

No final da partida, os jogadores permaneceram durante alguns instantes no relvado, para agradecer o apoio dos adeptos, e Rúben Dias fez mesmo questão de se deslocar a uma das bancadas centrais para entregar a camisola a um jovem benfiquista que por ali estava. A paz parece estar de volta à Luz.