Peñarol à espera do sim de Lema

O Peñarol apresentou ontem a derradeira oferta a Cristián Lema, de acordo com informações da imprensa uruguaia. O emblema de Montevideu aguarda agora o sim do defesa-central argentino, de 28 anos, para garantir o seu empréstimo, pelo Benfica.

Apesar das informações que apontam para a chegada de Lema ao Uruguai no início da próxima semana, a verdade é que ontem o acordo entre todas as partes envolvidas ainda não tinha sido alcançado. O defesa era inicialmente pretendido por Peñarol e Nacional, que discutem a supertaça do Uruguai na madrugada de segunda-feira. Agora, o processo resume-se ao bicampeão uruguaio, como nos confirmou fonte próxima de Lema, que no último verão trocou o Belgrano, com o qual terminou contrato, pelo Benfica.

No mercado de janeiro, as águias acertaram a venda de Castillo ao América, por sete milhões de euros, e os empréstimos de Varela, Alfa Semedo e Ferreyra. Está agora por acertar a saída de Lema. No Uruguai, as inscrições fecham em março.