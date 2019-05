Peñarol ainda tenta Lema

O Benfica pretende vender Cristián Lema em definitivo mas a meia época que o central argentino está a levar a cabo no Uruguai faz com que o Peñarol tente tudo para ficar com o futebolista por empréstimo durante mais seis meses. A revelação foi feita por um vice-presidente. "Alfie [n.d.r. tesoureiro do clube] está em conversações com o agente do jogador e com o Benfica para renovar a cedência", informou Rodolfo Catino, após a vitória do Peñarol sobre o Deportivo Cali, a contar para a Taça Sul-Americana.

No final da partida, o central de 29 anos deixou expressa a vontade quanto ao futuro. "Se dependesse exclusivamente de mim, gostaria de continuar no Peñarol mais seis meses. Há que esperar para que haja acordo entre clubes. Agradeço às pessoas deste clube porque desde o primeiro momento fizeram-me sentir cómodo", vincou, após o jogo.