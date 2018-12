Pedidos do Benfica ignorados pelos adeptos: festejos feitos com tochas e petardos

O golo solitário de Jonas foi vivido de forma bastante efusiva na bancada superior sul do Estádio do Bonfim, pois os adeptos benfiquistas que ali se encontravam lançaram vários petardos e tochas. Gerou-se naquele local uma mancha vermelha, mas se o momento era de festa, quem não deve ter ficado contente foram os responsáveis benfiquistas, que, ainda recentemente, tinham pedido para que tal não voltasse a acontecer, pois há o risco do Estádio da Luz ser interditado.

Esse pedido voltou a não ser respeitado ontem e nem foi apenas no momento do golo do avançado, pois, quando o jogo se aproximava do final, voltaram a ser lançados petardos e tochas no reduto dos sadinos.

Saliente-se ainda que a maioria dos adeptos que ali se encontravam foram dos últimos a entrar e, também, a abandonar a bancada. Durante o decorrer do encontro, o animador do Bonfim pediu, por diversas vezes, para quem ali se encontrasse não sair logo quando a partida terminasse. Seria precisa uma nova ordem para que tal acontecesse, a qual ocorreu quando as restantes bancadas acabaram por escoar.