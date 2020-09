Pedrinho ansioso por jogar com a Luz lotada: «Cervi disse-me que é espectacular»

De regresso aos relvados ao fim de vários meses - a sua última partida foi em finais de fevereiro -, o brasileiro Pedrinho mostrou-se bastante satisfeito por ter voltado a fazer aquilo que mais gosta, assumindo que fazê-lo no Estádio da Luz, com a camisola do Benfica, torna tudo mais especial.





"Estou muito feliz por voltar a jogar. Sinto-me um privilegiado por fazer parte desta grande equipa e de aprender. É um começo, não jogava há cinco meses. Fico muito feliz por me estrear num estádio destes, é magnífico, e também por vestir esta camisola. Estava ali com Cervi e ele disse-me que este estádio quando está cheio é espectacular. Tenho visto vídeos e mal posso esperar para ter os adeptos aqui, a ver-nos fazer grandes jogos", disse, em declarações à BTV.Durante o encontro, Pedrinho ficou até perto de um belo golo. "Tentei ali uma jogada de classe, mas não entrou. Faz parte", analisou.Por fim, o ex-Corinthians fez um balanço da pré-época até ao momento. "Tentamos tirar as coisas boas e más, porque as más também nos ajudam a evoluir. Foi um jogo muito difícil, diante de uma equipa muito boa, mas conseguimos impor o nosso ritmo. Depois ficamos com menos, tornou-se mais difícil, tivemos de correr mais, mas a equipa portou-se bem e ganhou. Estou feliz, pois é sempre bom vencer. Foi mais um passo. Dizemos sempre que temos de nos habituar a vencer para sermos uma equipa vencedora, para que no final possamos conquistar títulos".