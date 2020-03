Pedrinho autoavalia-se: «Habilidoso, gosto de assistir e finalizo bem de fora da área»

Pedrinho deixa o Brasil pela primeira vez na carreira explicou, para quem não o conhece, como é a sua forma de jogar.





"Sou um jogador muito habilidoso, um ‘cara’ leve e alegre que gosta de passar, fazer assistências e que finaliza bem de fora da área. No capítulo individual sobressaio bastante, seja a extremo ou a médio. O importante é poder ajudar a equipa. A habilidade é um dos meus pontos mais fortes", reiterou à BTV o ex-Corinthians que assinou até junho de 2025, mas que regressa agora ao Brasil para voltar à Luz a tempo do arranque da temporada 2020/21. O criativo de 21 anos encontra diferenças para o futebol brasileiro."Desde que entrei no futebol, sempre joguei com pressão. É muito difícil jogar no Corinthians. Eu vejo essa pressão como orgulho, de saber que as pessoas acreditam em ti. Levo-o pelo lado positivo, de mostrar o futebol porque desde sempre agradei a todos", explicou.