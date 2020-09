Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedrinho conquista Jesus e luta pelo onze Técnico sublinhou que havia melhores no Brasil mas está feliz com resposta do reforço





Pedrinho tem vindo a mostrar serviço nos treinos e nos jogos

• Foto: Getty Images