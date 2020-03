Pedrinho continua sob vigilância apertada

Pedrinho, o reforço já assegurado pelo Benfica para a próxima temporada, continua de quarentena em casa apesar de já ter feito um teste à Covid-19 que deu negativo. Ainda assim, os dirigentes do Corinthians não querem correr riscos e mantêm o jogador sob apertada vigilância, em casa.





Apesar de nunca ter demonstrado qualquer sintoma, o jovem foi colocado imediatamente de quarentena após ter regressado de Lisboa, onde assinou contrato com o Benfica. Numa fase em que o governador de São Paulo se prepara para impor medidas especiais na cidade para impedir a propagação do vírus, o Corinthians aumentou todas as medidas de segurança.Além de Pedrinho, o Corinthians também entrou em estado de aterta pois Luan também apresentou sintomas suspeitos, mas melhorou rapidamente e nem sequer chegou a fazer o teste de despistagem do novo coronavírus.