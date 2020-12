Pedrinho de olho no clássico: «Era bom ter um momento de afirmação»

Reforço do Benfica para a nova temporada, Pedrinho terá esta quarta-feira a sua primeira chance para celebrar um título pelos encarnados. Será na Supertaça Cândido de Oliveira, numa partida que o brasileiro assume ver como um duelo especial, já que em jogo estará um troféu e ainda um clássico do futebol nacional.





"Qualquer clássico é especial, até para mim. Gosto de vencer todos e tenho a certeza que a nossa equipa está firme e forte, preparada para este grande clássico para que possamos sair com uma vitória", começou por dizer o ex-Corinthians, em declarações à RTP.A viver os primeiros tempos de Benfica, Pedrinho assume que está cada vez mais "apaixonado" pelo clube. "Quando vim, vim preparado porque já sabia que era um clube gigante. Cada vez mais me apaixono por esse clube, pela grandeza que tem, não só fora de campo mas dentro também. Acabamos por ver as coisas e ficamos apaixonados por tudo, pela estrutura e pelas pessoas que trabalham no Benfica. Sempre que entro em campo quero dar o melhor para ajudar o Benfica porque é um grupo que me acolheu bastante bem. Quero dar isso a todos os adeptos.Sim, pode ser um momento de afirmação. Todos os clássicos são momentos especiais e únicos, onde todos gostam de jogar. É a melhor hora para aparecer. Com certeza vou estar a trabalhar dentro de campo. Era bom ter um momento de afirmação da equipa e também meu, podendo crescer e todos verem o meu talento que é o que mais importa."Na quarta-feira estarão em campo dois eternos rivais e, talvez por isso, Pedrinho não quer apontar um favorito. "Um clássico não tem favorito. É sempre aquele jogo em que se deve errar menos. O Benfica tem vindo a crescer nos últimos jogos e o míster tem-nos vindo a dizer o que não podemos fazer para não errar no clássico. Nós já jogámos bastantes clássicos e eles são decididos nos detalhes. Vamos trabalhar para preparar o máximo possível e fazer um grande jogo e levar esse título."A fechar, o brasileiro refutou a ideia de que este seja o jogo mais importante do Benfica esta época. "Todos os jogos em que vestimos a camisola do Benfica tornam-se importantes. Desde que cheguei aqui, o que mais aprendi é isso: vencer, vencer e vencer e também convencer. Jogamos num clube gigantesco. Além do resultado, temos de demonstrar o porquê de termos vencido. É como o míster diz, não é ganhar por ganhar mas fazê-lo porque merecemos, sabendo o que estamos a fazer dentro de campo. Com certeza, por se tratar de uma final, em principio é o jogo mais importante. Oxalá possamos trabalhar para poder conquistar este titulo."