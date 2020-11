Pedrinho deixa seleção olímpica brasileira por estar lesionado

Pedrinho foi cortado da lista de convocados da seleção olímpica brasileira por estar atualmente lesionado, a recuperar de uma fratura do cuboide no pé esquerdo. O jogador contratado ao Corinthians por 18 milhões de euros foi incluído nos 23 eleitos iniciais do selecionador André Jardine para o duplo compromisso do escrete. Para o lugar do jogador do Benfica, de 21 anos, foi chamado Mauro Júnior, do PSV Eindhoven.





O Brasil sub-20 mede forças com as congérenes da Arábia Saudita (dia 13 de novembro) e Egito (16), duas seleções também classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio a disputar em 2021.Entre os eleitos de Jardine, constam os 'portugueses' Evanilson (FC Porto) e Daniel Fuzato (Gil Vicente).